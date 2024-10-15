إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة عن عملية إطلاق النار بجنوب إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:22 مساءً - أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، في هجوم بإطلاق نار على طريق 4 بالقرب من مدينة أسدود الساحلية جنوب إسرائيل اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن شرطي في الثلاثينيات من عمره أصيب بجروح خطيرة، وخضع لعملية إنعاش قلبي رئوي في الطريق إلى المستشفى، قبل أن يعلن الأطباء وفاته لاحقًا.

وكشفت شرطة إسرائيل عن اسم الشرطي المقتول خلال نعيها إياه قائلة إنه الشرطي رقيب أول أدير كادوش، الذي "سقط أثناء أداء واجبه خلال معالجة الهجوم الإرهابي على طريق 4".

وقال مستشفى أسوتا في بيان أوليّ "قبل وقت قصير، تم نقل مصابيْن اثنين من حادث إطلاق النار على الطريق رقم 4 إلى المستشفى. توفي أحدهما وهو في طريقه إلى المستشفى".

إلى جانب القتيل، أصيب آخر بجروح متوسطة، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة.

وذكرت الصحف الإسرائيلية أن أحد المصابين الأربعة أصيب بجراح متوسطة من شظايا الزجاج بعد إطلاق النار على نافذة سيارته، والآخرين إصابتهم طفيفة.

وأوضحت الشرطة أن ضباطًا كانوا في مكان إطلاق النار بالقرب من تقاطع يافنه الجنوبي، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترًا جنوب المركز التجاري الإسرائيلي في تل أبيب.

ويُعتقد أن المسلح وصل إلى الطريق السريع سيرًا على الأقدام، وبدأ في السير على طول الطريق بالقرب من أحد التقاطعات، وأطلق النار على أفراد في موقعين منفصلين على طول طريق خارج المدينة، قبل أن يُقتل بالرصاص.

وبحسب قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، لم تتحدد هوية المهاجم بعد، ما يشير إلى أنه ليس لديه سجل، وربما يكون قد عبر بطريقة غير شرعية من الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المدني الذي قتل المهاجم قوله "كنت أقود السيارة ورأيتُ رجلًا مسلحًا يقف على الطريق".

وأضاف: "في البداية اعتقدت أنه شرطي، ولكن بعد ذلك فتح النار عليّ. فتفاديته ثم قفزت من السيارة، وأخرجت مسدسي وأطلقت النار عليه".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.