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فصائل عراقية تعلن قصف هدف حيوي في شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

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فصائل عراقية تعلن قصف هدف حيوي في شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

فصائل عراقية تعلن قصف هدف حيوي في شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:42 مساءً - أفادت المقاومة الإسلامية في العراق، بأنها هاجمت صباح اليوم، هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير.

 

استهداف هضبة الجولان المحتلة ومدينة إيلات

ويوم الأحد الماضي، أعلنت فصائل عراقية مسلحة أنها استهدفت بالمسيرات مواقع إسرائيلية في كل من هضبة الجولان المحتلة ومدينة إيلات المطلة على خليج العقبة في البحر الأحمر.


فصائل عراقية تستهدف مواقع اسرائيلية 

وقالت الفصائل العراقية المسلحة إنها استهدفت موقعين إسرائيليين في هضبة الجولان، متعهدة بمواصلة عملياتها ضد إسرائيل، ردا على التصعيد في غزة ولبنان، على حد قولها.

ونشرت الفصائل مشاهد من عملية إطلاق لطيران مسير باتجاه هدفين في إيلات.

وسبق أن أعلنت هذه الفصائل أنها استهدفت مناطق حيوية في إسرائيل، ومن بينها ميناء حيفا.

 

فصائل عراقية تستهدف الجولان وإيلات بالمسيرات

فصائل عراقية تضرب هدفا إسرائيليا حيويا في الجولان


 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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