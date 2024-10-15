فصائل عراقية تعلن قصف هدف حيوي في شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:42 مساءً - أفادت المقاومة الإسلامية في العراق، بأنها هاجمت صباح اليوم، هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير.

استهداف هضبة الجولان المحتلة ومدينة إيلات

ويوم الأحد الماضي، أعلنت فصائل عراقية مسلحة أنها استهدفت بالمسيرات مواقع إسرائيلية في كل من هضبة الجولان المحتلة ومدينة إيلات المطلة على خليج العقبة في البحر الأحمر.



فصائل عراقية تستهدف مواقع اسرائيلية

وقالت الفصائل العراقية المسلحة إنها استهدفت موقعين إسرائيليين في هضبة الجولان، متعهدة بمواصلة عملياتها ضد إسرائيل، ردا على التصعيد في غزة ولبنان، على حد قولها.

ونشرت الفصائل مشاهد من عملية إطلاق لطيران مسير باتجاه هدفين في إيلات.

وسبق أن أعلنت هذه الفصائل أنها استهدفت مناطق حيوية في إسرائيل، ومن بينها ميناء حيفا.

فصائل عراقية تستهدف الجولان وإيلات بالمسيرات فصائل عراقية تضرب هدفا إسرائيليا حيويا في الجولان





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