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بريطانيا تفرض عقوبات على المتورطين في بناء المستوطنات بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

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بريطانيا تفرض عقوبات على المتورطين في بناء المستوطنات بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

بريطانيا تفرض عقوبات على المتورطين في بناء المستوطنات بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:42 مساءً - أفادت وكالة رويترز بأن بريطانيا فرضت عقوبات على المتورطين في بناء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

 

فيما شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقال في عدة مناطق بـ الضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات متفرقة.

 

مداهمات واعتقالات في الضفة

 

 في محافظة الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين واحتجزت آخرين ونكلت بهم.

 

وأفادت وكالة "وفا" بأن "قوات الاحتلال اعتقلت شاب من مدينة الخليل بعد دهم منزله وتفتيشه وفتيين اثنين من مخيم العروب بعد الاعتداء عليهما وعلى أفراد أسرتهما".

 

وذكر الناشط ضد الاستيطان في بلدة يطا جنوب الخليل أسامة مخامرة لـ"وفا" أن "قوات الاحتلال داهمت مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام في البلدة وعدة أحياء وفتشت منازل وعبثت وكسرت محتوياتها، واحتجزت ما يزيد عن 20 مواطنا عدة ساعات واعتدت عليهم بالضرب المبرح وحققت معهم ميدانيا وبعد إخلاء سبيلهم توجه عدد منهم للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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