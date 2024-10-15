الأمم المتحدة: 25% من مناطق لبنان تلقت إخطارات إسرائيلية بإخلائها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:42 مساءً - أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن إسرائيل التي بدأت توغلها في جنوب لبنان قبل أسبوعين أصدرت إخطارات لسكان 25% من مناطق لبنان بإخلائها.

إخطارات لسكان 25% من مناطق لبنان بإخلائها

وقالت مديرة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط ريما جاموس إمسيس خلال إفادة صحفية في جنيف، إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لعشرين قرية في جنوب لبنان تعني أن أكثر من ربع البلاد تأثرت الآن".

وأضافت أن "الناس يستجيبون لهذه الدعوات للإخلاء وهم يفرون بلا شيء تقريبا".

إسرائيل تكثف حملاتها لهزيمة حزب الله

ووفق وكالة "رويترز" "أكدت الأرقام الثمن الباهظ الذي يدفعه اللبنانيون مع تكثيف إسرائيل لحملتها لهزيمة "حزب الله" وتدمير بنيته الأساسية في صراعهما المستمر منذ عام".

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