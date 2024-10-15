تحدث عن المشروع الإيرانى، نعيم قاسم يكشف معلومات جديدة بشأن طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:25 مساءً - قال الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، إن عملية طوفان الأقصى هدفت إلى إيصال رسالة للعالم بمرور 75 عامًا على الاحتلال والمجازر والاعتداءات.

طوفان الأقصى حق مشروع للفلسطينيين

وشدد خلال كلمته اليوم على قناة الميادين، على أن طوفان الأقصى حق مشروع للفلسطينيين ولكل من معهم ولا يمكن فصل لبنان ولا المنطقة عن فلسطين.

وتابع: “الاحتلال لم يخرج من لبنان إلا بالمقاومة وبلدنا يقع ضمن المشروع التوسعي الإسرائيلي”.

وكشف عن أسباب مساندة حزب الله للفلسطينيين قائلًا “مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة للحق لأنهم أصحاب حق، وبالتالي نضيق مدى المشروع التوسعي الإسرائيلي”.

وأضاف قاسم: لولا أمريكا الشيطان الأكبر لما استطاعت إسرائيل أن تسيطر هكذا وهي تريد الشرق الأوسط الجديد.

وأمريكا وإسرائيل شريكتان في إنجاز شرق أوسط جديد

واستطرد: أعمال الإبادة التي تقوم بها إسرائيل وأمريكا تعني أنهما شريكتان في إنجاز شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية.

وأوضح قاسم أنه “طلب من حزب الله وقف الحرب والابتعاد أكثر من 10 كيلومترات عن الحدود كي لا نستفز إسرائيل لكننا أصرينا على وقف النار في غزة”.

وأضاف: “لم نتجاوب مع طلبهم بفصل لبنان عن غزة والمشروع الحالي هو توسعي ومن يقاتل هم الفلسطينيون ونساندهم لحمايتهم وحماية أرضنا”.

فخر لإيران دعم فلسطين

وأردف نائب الأمين العام لحزب الله: “إننا أمام مشروع فلسطيني وليس أمام مشروع إيراني أبدًا وهذا فخر لإيران بدعم فلسطين”.

وقال قاسم: “عندما نتصدى ونتحمل التضحيات ونؤلمهم نكون بذلك قد حمينا الأجيال المقبلة وللمواجهة ثمن لكنها تؤدي إلى الحرية”.

وشدد على أن حزب الله يقاتل بشرف أما هم فيستهدفون المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات لأن المشروع الإسرائيلي تدميري وإلغائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية