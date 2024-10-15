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تحدث عن المشروع الإيرانى، نعيم قاسم يكشف معلومات جديدة بشأن طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

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تحدث عن المشروع الإيرانى، نعيم قاسم يكشف معلومات جديدة بشأن طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

تحدث عن المشروع الإيرانى، نعيم قاسم يكشف معلومات جديدة بشأن طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:25 مساءً -  قال الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، إن عملية طوفان الأقصى هدفت إلى إيصال رسالة للعالم بمرور 75 عامًا على الاحتلال والمجازر والاعتداءات.

 

طوفان الأقصى حق مشروع للفلسطينيين

 وشدد خلال كلمته اليوم على قناة الميادين، على أن طوفان الأقصى حق مشروع للفلسطينيين ولكل من معهم ولا يمكن فصل لبنان ولا المنطقة عن فلسطين.

وتابع: “الاحتلال لم يخرج من لبنان إلا بالمقاومة وبلدنا يقع ضمن المشروع التوسعي الإسرائيلي”. 

وكشف عن أسباب مساندة حزب الله للفلسطينيين قائلًا “مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة للحق لأنهم أصحاب حق، وبالتالي نضيق مدى المشروع التوسعي الإسرائيلي”.

وأضاف قاسم: لولا أمريكا الشيطان الأكبر لما استطاعت إسرائيل أن تسيطر هكذا وهي تريد الشرق الأوسط الجديد.

 

وأمريكا وإسرائيل شريكتان في إنجاز شرق أوسط جديد 

واستطرد: أعمال الإبادة التي تقوم بها  إسرائيل وأمريكا تعني أنهما شريكتان في إنجاز شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية.

وأوضح قاسم أنه “طلب من حزب الله وقف الحرب والابتعاد أكثر من 10 كيلومترات عن الحدود كي لا نستفز  إسرائيل لكننا أصرينا على وقف النار في غزة”.

وأضاف: “لم نتجاوب مع طلبهم بفصل لبنان عن غزة والمشروع الحالي هو توسعي ومن يقاتل هم الفلسطينيون ونساندهم لحمايتهم وحماية أرضنا”.

 

فخر لإيران دعم فلسطين

وأردف نائب الأمين العام لحزب الله: “إننا  أمام مشروع فلسطيني وليس أمام مشروع إيراني أبدًا وهذا فخر لإيران بدعم فلسطين”.

وقال قاسم: “عندما نتصدى ونتحمل التضحيات ونؤلمهم نكون بذلك قد حمينا الأجيال المقبلة وللمواجهة ثمن لكنها تؤدي إلى الحرية”.

وشدد على أن حزب الله يقاتل بشرف أما هم فيستهدفون المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات لأن المشروع الإسرائيلي تدميري وإلغائي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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