نعيم قاسم: لا يمكن أن نفصل لبنان والمنطقة عن فلسطين، وطيف نصر الله يرعب الأعداء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:51 مساءً - قال الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، إنه لا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين ولا المنطقة عن فلسطين.

مجاهدون يواجهون بعزم عنفوانه وشعب صامد

وأوضح خلال كلمته اليوم على قناة "الميادين"، أن السيد نصر الله لم يغادرنا، ونحن مجاهدون يواجهون بعزم عنفوانه وشعبه صامد بحبه وأملنا بالنصر لا حدود له.

الكيان المحتل قائم على القتل والتشريد والمجازر

وأضاف: طيف السيد نصر الله يرعب الأعداء، وأمره نافذ وسنهزم الأعداء ونقتلعهم من أرضنا.

وأكد أن الكيان المحتل قائم على القتل والتشريد وعلى المجازر يراهن على الإجرام، والتبني المطلق من أمريكا.

نعيم قاسم: مواقف نصر الله دستور عملنا وكلماته نور طريقنا وخطابه أوتاد مسيرتنا نعيم قاسم يكشف قدرات حزب الله ويتحدث عن انتخاب الأمين العام الجديد

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.