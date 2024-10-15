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نعيم قاسم: مواقف نصر الله دستور عملنا وكلماته نور طريقنا وخطابه أوتاد مسيرتنا - أخبار كلمتك

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نعيم قاسم: مواقف نصر الله دستور عملنا وكلماته نور طريقنا وخطابه أوتاد مسيرتنا - أخبار كلمتك

نعيم قاسم: مواقف نصر الله دستور عملنا وكلماته نور طريقنا وخطابه أوتاد مسيرتنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:51 مساءً - قال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إسرائيل ومن وراءها يقتلون ويرتكبون المجازر وعلينا اتخاذ موقف حيال ذلك.

وأكد خلال كلمة له اليوم بحسب قناة الميادين: نحن في المقاومة تربينا على يد القائد الكبير سماحة الأمين العام حسن نصر الله.

وأوضح أن مواقف نصر الله دستور عملنا وكلماته نور طريقنا وخطابه أوتاد مسيرتنا.

وأضاف: إسرائيل تراهن على الإجرام الذي يرعب الآخرين والتبني المطلق من أمريكا .

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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