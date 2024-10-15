نعيم قاسم: مواقف نصر الله دستور عملنا وكلماته نور طريقنا وخطابه أوتاد مسيرتنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:51 مساءً - قال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إسرائيل ومن وراءها يقتلون ويرتكبون المجازر وعلينا اتخاذ موقف حيال ذلك.

وأكد خلال كلمة له اليوم بحسب قناة الميادين: نحن في المقاومة تربينا على يد القائد الكبير سماحة الأمين العام حسن نصر الله.

وأوضح أن مواقف نصر الله دستور عملنا وكلماته نور طريقنا وخطابه أوتاد مسيرتنا.

وأضاف: إسرائيل تراهن على الإجرام الذي يرعب الآخرين والتبني المطلق من أمريكا .

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