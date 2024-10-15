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البنتاجون: مزيد من الجنود سيصلون إلى إسرائيل في الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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البنتاجون: مزيد من الجنود سيصلون إلى إسرائيل في الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

البنتاجون: مزيد من الجنود سيصلون إلى إسرائيل في الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:51 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أجزاء من منظومة متقدمة مضادة للصواريخ بدأت في الوصول إلى إسرائيل أمس الإثنين وستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب.

منظومة متقدمة مضادة للصواريخ 

وقال المتحدث باسم البنتاجون الميجور جنرال بات رايدر: "خلال الأيام المقبلة سيستمر وصول المزيد من أفراد الجيش الأمريكي وأجزاء من بطارية ثاد إلى إسرائيل".

تعمل البطارية بكامل طاقتها 

وأضاف: "ستعمل البطارية بكامل طاقتها في المستقبل القريب ولكن لأسباب أمنية لن نناقش الجداول الزمنية".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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