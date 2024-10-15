البنتاجون: مزيد من الجنود سيصلون إلى إسرائيل في الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:51 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أجزاء من منظومة متقدمة مضادة للصواريخ بدأت في الوصول إلى إسرائيل أمس الإثنين وستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب.

منظومة متقدمة مضادة للصواريخ

وقال المتحدث باسم البنتاجون الميجور جنرال بات رايدر: "خلال الأيام المقبلة سيستمر وصول المزيد من أفراد الجيش الأمريكي وأجزاء من بطارية ثاد إلى إسرائيل".

تعمل البطارية بكامل طاقتها

وأضاف: "ستعمل البطارية بكامل طاقتها في المستقبل القريب ولكن لأسباب أمنية لن نناقش الجداول الزمنية".

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