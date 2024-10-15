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طالبان تحظر عرض أي صورة للكائنات الحية في وسائل الإعلام الأفغانية - أخبار كلمتك

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طالبان تحظر عرض أي صورة للكائنات الحية في وسائل الإعلام الأفغانية - أخبار كلمتك

طالبان تحظر عرض أي صورة للكائنات الحية في وسائل الإعلام الأفغانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:13 مساءً - أعلن متحدث وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغانية، أن وسائل الإعلام التي تديرها "طالبان" توقفت في بعض ولايات البلاد عن عرض أي صورة لأي كائن حي “امتثالا لقوانين الأخلاق”.

طالبان تضع ضوابط لوسائل الإعلام الأفغانية 

وقال متحدث الوزارة سيف الإسلام خيبر إنه "تم توجيه نصيحة لوسائل الإعلام الحكومية في ولايات تخار وميدان وردك وقندهار بعدم بث أو عرض صور لأي مخلوق، أي الناس والحيوانات".

وذكر خيبر لوكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق أن الوزارة "مسئولة عن تنفيذ قوانين الأخلاق".

 

ولم يوضح المتحدث باسم الوزارة ما إذا كانت القواعد تشمل جميع وسائل الإعلام بما في ذلك الأجنبية أو فقط القنوات والمواقع الإلكترونية الأفغانية".

كيفية تطبيق هذه القوانين 

كما أنه لم يذكر الكيفية التي سوف يتم بها تطبيق هذه القوانين أو ما إذا كان هناك موعد نهائي للامتثال لها.

وكانت وزارة شئون الفضيلة والرذيلة في أفغانستان قد نشرت في أغسطس قوانين تنظم جوانب الحياة اليومية مثل النقل العام والحلاقة ووسائل الإعلام والاحتفالات.

وتحظر المادة 17 نشر صور الكائنات الحية، ما أثار مخاوف بشأن التداعيات بالنسبة لوسائل الإعلام الأفغانية وحرية الصحافة.

وخلال حكمها السابق في أواخر حقبة التسعينيات، حظرت حركة "طالبان" تماما معظم محطات التلفزيون والإذاعة والصحف.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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