الأردن: إسرائيل تستهدف تحويل غزة لمنطقة غير قابلة للحياة - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

مصادر تكشف حقيقة الإطاحة الكبرى بأسعار تذاكر طيران اليمنية(لايصدق) - أخبار كلمتك

مصادر تكشف حقيقة الإطاحة الكبرى بأسعار تذاكر طيران اليمنية(لايصدق) - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يتحرك بشأن مواجهة مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يتحرك بشأن مواجهة مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن - أخبار كلمتك

بحضور اللواء الشعيبي... المئات يشيعون جثمان مدير مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة عدن الى مثواه الأخير - أخبار كلمتك

بحضور اللواء الشعيبي... المئات يشيعون جثمان مدير مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة عدن الى مثواه الأخير - أخبار كلمتك

السكة الحديد تركب كاميرات مراقبة بالقطارات لرصد المخالفين وإحالتهم للمحاكمة - أخبار كلمتك

السكة الحديد تركب كاميرات مراقبة بالقطارات لرصد المخالفين وإحالتهم للمحاكمة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «آخر ليالي الصيف».. تفاصيل مشاركة تارا عماد في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «آخر ليالي الصيف».. تفاصيل مشاركة تارا عماد في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا شيحة تتذكر الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي بهذه الطريقة (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا شيحة تتذكر الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي بهذه الطريقة (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

الأردن: إسرائيل تستهدف تحويل غزة لمنطقة غير قابلة للحياة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:51 مساءً - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه منذ 30 سبتمبر الماضي لم تدخل قطاع غزة شاحنة مساعدات واحدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستمر في قصف الملاجئ والمستشفيات والمدارس.

 التوصل إلى حل يضمن السلام وإقامة دولة فلسطينية

وأضاف الصفدي، خلال جلسة بعنوان "الدبلوماسية العالمية ومستقبل فلسطين"، ضمن مؤتمر "مستقبل فلسطين"، الذي تنظمه تركيا، اليوم الثلاثاء، أن "إيجاد الاستقرار في المنطقة يتطلب التوصل إلى حل يضمن السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدا أنه "السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم الذي تقبله الشعوب ويشكل حقا وضرورة لها".

وقال إن "إسرائيل لا تحقق إلا الدمار فقط في المنطقة ولا تبحث عن السلام والاستقرار لدول المنطقة، فهي دمرت غزة وهي توسّع عدوانها على لبنان".

بناء المزيد من المستوطنات

وأشار الصفدي إلى أن "إسرائيل توسع سيطرتها على المزيد من  الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال بناء المزيد من المستوطنات"، داعيا إلى "إيقاف العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب في قتل آمال السلام"، مبينا أن "ما تمارسه إسرائيل هو "جريمة حرب".

ونوه إلى أن إسرائيل تسعى لجعل غزة منطقة غير قابلة للحياة بهدف تفريغها من السكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق