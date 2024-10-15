الأردن: إسرائيل تستهدف تحويل غزة لمنطقة غير قابلة للحياة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:51 مساءً - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه منذ 30 سبتمبر الماضي لم تدخل قطاع غزة شاحنة مساعدات واحدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستمر في قصف الملاجئ والمستشفيات والمدارس.

التوصل إلى حل يضمن السلام وإقامة دولة فلسطينية

وأضاف الصفدي، خلال جلسة بعنوان "الدبلوماسية العالمية ومستقبل فلسطين"، ضمن مؤتمر "مستقبل فلسطين"، الذي تنظمه تركيا، اليوم الثلاثاء، أن "إيجاد الاستقرار في المنطقة يتطلب التوصل إلى حل يضمن السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدا أنه "السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم الذي تقبله الشعوب ويشكل حقا وضرورة لها".

وقال إن "إسرائيل لا تحقق إلا الدمار فقط في المنطقة ولا تبحث عن السلام والاستقرار لدول المنطقة، فهي دمرت غزة وهي توسّع عدوانها على لبنان".

بناء المزيد من المستوطنات

وأشار الصفدي إلى أن "إسرائيل توسع سيطرتها على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال بناء المزيد من المستوطنات"، داعيا إلى "إيقاف العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب في قتل آمال السلام"، مبينا أن "ما تمارسه إسرائيل هو "جريمة حرب".

ونوه إلى أن إسرائيل تسعى لجعل غزة منطقة غير قابلة للحياة بهدف تفريغها من السكان.

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