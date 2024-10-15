حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع في يومها الـ375 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:12 مساءً - أعلنت صحة غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ 375 يوما إلى 42344 شهيدا و99013 مصابا.

4 مجازر بحق العائلات في غزة

وذكرت الوزارة في بيانها اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 55 شهيدا و329 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

جثامين الشهداء عالقة تحت الركام

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها الجوية وقصفها المدفعي لمناطق متفرقة في قطاع غزة، وسقوط عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ375 للحرب على القطاع.

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