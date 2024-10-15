حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع في يومها الـ375 - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

مصادر تكشف حقيقة الإطاحة الكبرى بأسعار تذاكر طيران اليمنية(لايصدق) - أخبار كلمتك

مصادر تكشف حقيقة الإطاحة الكبرى بأسعار تذاكر طيران اليمنية(لايصدق) - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يتحرك بشأن مواجهة مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يتحرك بشأن مواجهة مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن - أخبار كلمتك

بحضور اللواء الشعيبي... المئات يشيعون جثمان مدير مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة عدن الى مثواه الأخير - أخبار كلمتك

بحضور اللواء الشعيبي... المئات يشيعون جثمان مدير مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة عدن الى مثواه الأخير - أخبار كلمتك

السكة الحديد تركب كاميرات مراقبة بالقطارات لرصد المخالفين وإحالتهم للمحاكمة - أخبار كلمتك

السكة الحديد تركب كاميرات مراقبة بالقطارات لرصد المخالفين وإحالتهم للمحاكمة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «آخر ليالي الصيف».. تفاصيل مشاركة تارا عماد في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «آخر ليالي الصيف».. تفاصيل مشاركة تارا عماد في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا شيحة تتذكر الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي بهذه الطريقة (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا شيحة تتذكر الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي بهذه الطريقة (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع في يومها الـ375 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع في يومها الـ375 - أخبار كلمتك

حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع في يومها الـ375 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:12 مساءً -  أعلنت صحة غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ 375 يوما إلى 42344 شهيدا و99013 مصابا.

4 مجازر بحق العائلات في غزة

 وذكرت الوزارة في بيانها اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 55 شهيدا و329 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

جثامين الشهداء عالقة تحت الركام 

 وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

 

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة في غزة.

 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها الجوية وقصفها المدفعي لمناطق متفرقة في قطاع غزة، وسقوط عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ375 للحرب على القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مقتل 4 عناصر من مجموعات موالية لإيران في ضربات أمريكية بسوريا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق