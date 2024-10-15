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إسرائيل تشوه سمعة الأونروا، تفاصيل اتصال وزير الخارجية مع نظيرته الألمانية - أخبار كلمتك

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إسرائيل تشوه سمعة الأونروا، تفاصيل اتصال وزير الخارجية مع نظيرته الألمانية - أخبار كلمتك

إسرائيل تشوه سمعة الأونروا، تفاصيل اتصال وزير الخارجية مع نظيرته الألمانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:54 مساءً - الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 01:37 م 10/15/2024 1:37:38 PM

وزير الخارجية ونظيرته
وزير الخارجية ونظيرته الألمانية، كلمتك

 أجرى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم اتصالًا هاتفيًا مع السيدة "أنالينا بيربوك" وزيرة خارجية ألمانيا للتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك في ظل التصعيد المتسارع والخطير الذى تشهده المنطقة.

 

الأوضاع المتردية في قطاع غزة

 وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير د. عبد العاطى تناول الأوضاع المتردية في قطاع غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع، حيث شدد على أولوية الإسراع فى وقف إطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق من الجانب الإسرائيلى.  

وأدان الوزير عبد العاطى فى هذا السياق إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة، وحذر من محاولات إسرائيل المتكررة لوقف أنشطة الوكالة الداعمة للاجئين الفلسطينين والحملة الممنهجة التى تشنها ضد الوكالة لتشويه سمعتها وإضعافها.  

 

كما شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والعمل على تهدئة الأوضاع فى الإقليم لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.  وأكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من كل الأطراف ودون انتقائية ودعم المؤسسات اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني، مؤكدًا على أهمية تهيئة الظروف لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان. كما أعرب عن رفض مصر الكامل للتجاوزات الاسرائيلية ضد قوة اليونيفيل الأممية بجنوب لبنان، وأهمية تكثيف إمداد لبنان بالمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بعد نزوح أكثر من مليون لبنانى.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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