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الحرس الثوري الإيراني: بإمكاننا القضاء على إسرائيل لو أردنا ذلك - أخبار كلمتك

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الحرس الثوري الإيراني: بإمكاننا القضاء على إسرائيل لو أردنا ذلك - أخبار كلمتك

الحرس الثوري الإيراني: بإمكاننا القضاء على إسرائيل لو أردنا ذلك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:54 مساءً -  قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي إن إسرائيل ليست حتى بحجم إحدى المحافظات الإيرانية الصغيرة، وأنه بوسع بلاده القضاء على كل الإسرائيليين في حال قررت ذلك".

الحرس الثوري يوجه تهديد قاس لإسرائيل

 وقال فدوي في تصريحات إعلامية خلال تشييع القائد في الحرس الثوري عباس نيلفروشان: "الأراضي المحتلة ليست حتى بحجم إحدى محافظاتنا الصغيرة، ويمكننا تدمير كل الصهاينة إذا قررنا ذلك".

وفي المقابل، صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نهاية سبتمبر الماضي، بأن بلاده تحارب من أجل وجودها، مشيرا إلى أن أمامها أياما من التحديات الكبيرة وأن ما يقوم به هو “دما يتوقعه منه شعب إسرائيل”.

اسرائيل تتوعد بالرد  القريب علي إيران

كما تتوعد إسرائيل بالرد القريب على إيران بعد قصف إيران الصاروخي عليها بداية أكتوبر الجاري.

وقال مكتب نتنياهو "إن بلاده تستمع إلى الولايات المتحدة لكنها تتخذ قراراتها النهائية انطلاقا من مصالحها الوطنية" حسب ما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست”.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية استعداده لضرب المنشآت العسكرية وليس النفطية أو النووية في إيران، في ضربة أكثر محدودية تتدارك حربا واسعة النطاق.

وقبل أيام، حذرت إيران تل أبيب من الاستهانة بقدرات طهران، وتوعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتوجيه رد قاس على أيّ هجوم إسرائيلي مشددا على أن بلاده لن تتردد أو تتأخر في الرد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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