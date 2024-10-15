مقتل وإصابة 6 إسرائيليين في عملية إطلاق النار قرب أسدود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:17 مساءً - أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص، وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار في موقعين قرب أسدود.

مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار

وأشارت هيئة الإسعاف الإسرائيلي إلى مقتل منفذ العملية، دون تفاصيل إضافية بشأن هويته، فيما أفادت «القناة 12 الإسرائيلية بمطاردة شخص آخر يعتقد أنه وجد في موقع العملية.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تستمع إلى الولايات المتحدة لكنها تتخذ قراراتها النهائية انطلاقا من مصالحها الوطنية.

نتنياهو يهدد باستهداف مواقع عسكرية إيرانية

وصدر البيان المقتضب ردا على مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" جاء فيه أن نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأنه على استعداد لاستهداف مواقع عسكرية في إيران بدلا من المنشآت النووية أو النفطية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسئولين اثنين إن نتنياهو أدلى بهذه التصريحات خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الماضي، عندما ناقشا الانتقام الإسرائيلي المزمع من طهران التي أطلقت ما يقرب من 200 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل في 1 أكتوبر.

وقال نتنياهو حينها إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا وسوف تدفع ثمنه.

الضربة الانتقامية ستكون بناء علي احتياجات الأمن القومي

وجاء في البيان الإسرائيلي: "إننا نستمع إلى أفكار الحكومة الأمريكية، لكننا سنتخذ قراراتنا النهائية بناءً على احتياجات الأمن القومي لإسرائيل".

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤول، فإن الضربة الانتقامية الإسرائيلية ستستهدف تجنب ظهور التدخل السياسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، والتي يفصلها عنها أقل من شهر.

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