وزير الخارجية الأردني: تهجير الفلسطينيين من الضفة إعلان حرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:17 مساءً - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الاحتلال الإسرائيلي انتهك السيادة اللبنانية، مطالبًا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية في أقرب وقت ممكن، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

جرائم الحرب في غزة والضفة ولبنان

وأضاف وزير الخارجية الأردني أن "تهجير الفلسطينيين من الضفة بمثابة إعلان حرب لن نسمح به، ولا يمكن حل أزمة المنطقة دون منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة كاملة".

وفى وقت سابق قال الصفدي: "إسرائيل لن توقف جرائم الحرب في غزة والضفة ولبنان ما لم يحاسب بنيامين نتنياهو ووزراؤه المتطرفون".

ودعا الصفدي، في تغريدة على موقع إكس، مجلس الأمن الدولي إلى رفع الحصانة عن إسرائيل، وحظر جميع مبيعات الأسلحة إليها.

حملة اقتحامات واعتقال في عدة مناطق بـ الضفة الغربية

وشنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقال في عدة مناطق بـ الضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات متفرقة.

في محافظة الخليل اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين واحتجزت آخرين ونكلت بهم.

وأفادت وكالة "وفا" بأن "قوات الاحتلال اعتقلت شاب من مدينة الخليل بعد دهم منزله وتفتيشه وفتيين اثنين من مخيم العروب بعد الاعتداء عليهما وعلى أفراد أسرتهما".

وذكر الناشط ضد الاستيطان في بلدة يطا جنوب الخليل أسامة مخامرة لـ"وفا" أن "قوات الاحتلال داهمت مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام في البلدة وعدة أحياء وفتشت منازل وعبثت وكسرت محتوياتها، واحتجزت ما يزيد عن 20 مواطنا عدة ساعات واعتدت عليهم بالضرب المبرح وحققت معهم ميدانيا وبعد إخلاء سبيلهم توجه عدد منهم للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية".

اعتقلت القوات الإسرائيلية ستة مواطنين بينهم طفلان بعد دهم منازلهم

وفي مدينة بيت لحم اعتقلت القوات الإسرائيلية ستة مواطنين بينهم طفلان بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي الخضر جنوبا وتقوع شرقا دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة نابلس اعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة مواطنين وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت منطقة بلاطة البلد شرق نابلس وحاصرت أحد المنازل واعتقلت منه الأسير المحرر محمد سلامة البري.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى بيت دجن وبيت فوريك وروجيب شرق نابلس، وبيتا جنوبا، وداهمت عددا من المنازل هناك وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها واعتقلت مواطنين اثنين من بيتا كما اعتقلت شابا من روجيب بعد أن اعتدت عليه بالضرب.

أطلق النار بكثافة تجاه القوات الإسرائيلية

وفي مدينة قلقيلية اقتحمت القوات الإسرائيلية المدينة واعتقلت شابين بعد أن داهمت منزلهما.

وفي مدينة طوباس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية شابا بعد دهم منزله وتفتيشه وحطمت صرح شهيد في بلدة عقابا شمال المدينة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عدة دوريات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت فجرا المدينة من الجهة الشرقية وسط اندلاع مواجهات.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مقاومون أطلقوا النار بكثافة تجاه القوات الإسرائيلية خلال انسحابها من المدينة.

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