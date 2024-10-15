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الأمم المتحدة: فتح تحقيق مستقل حول ضربة إسرائيلية أوقعت 22 قتيلا في شمال لبنان - أخبار كلمتك

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الأمم المتحدة: فتح تحقيق مستقل حول ضربة إسرائيلية أوقعت 22 قتيلا في شمال لبنان - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: فتح تحقيق مستقل حول ضربة إسرائيلية أوقعت 22 قتيلا في شمال لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:17 مساءً - أعلنت الأمم المتحدة أنها تعتزم فتح تحقيق "مستقل" حول ضربة إسرائيلية أوقعت 22 قتيلا في شمال لبنان .

استهداف عائلة لبنانية بضربة صاروخية 

وعلى الجانب الآخر استشهدت عائلة لبنانية من أب وأم وطفليهما، اليوم الثلاثاء، بضربة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة جرجوع بمنطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلامية لبنانية إن "المجزرة الجديدة في بلدة جرجوع أدت إلى استشهاد الموظف في أوجيرو محمد حسن مشورب وزوجته غيدا فرحات وولديهما رين وعلي مشورب، بعدما استهدفهم الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة على منزلهم في حي الشراييك في جرجوع ودمره وقضوا جميعهم فيه".

وحسب المعلومات فإن مشورب إثر البقاء في بلدته والاستمرار في عمله في "أوجيرو" بتصليح وصيانة الأعطال التي كان يسببها القصف الإسرائيلي على شبكة الهاتف في المنطقة.

غارات جوية استهدفت محيط مجرى الليطاني

آخر التطورات، شن الطيران الحربي الإسرائيلي 5 غارات جوية استهدفت محيط مجرى الليطاني بين بلدتي بلاط وبرغز.

كما استهدفت الغارات بلدات حبوش وكفرشوبا والطيبة، واستهدف القصف المدفعي بلدة الطيبة ومحيط دير سريان ورب ثلاثين، وأطراف علما الشعب وبلدة الضهيرة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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