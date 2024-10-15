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7 انفجارات تهز مدينة باجل اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:28 مساءً -  هزت سبعة انفجارات على الأقل، اليوم الثلاثاء، مدينة باجل في محافظة الحديدة اليمنية، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

انفجارات عنيفة تهز اليمن 

 وبحسب وسائل إعلام، من المرجح أن الانفجارات ناجمة عن غارات على باجل، حيث تصاعد الدخان من مواقع تحت جبل الشريف.

وأمس الاثنين، استهدفت مقاتلات حربية تابعة للقوات الأمريكية والبريطانية، بغارتين جويتين، مواقع عسكرية تابعة لـ جماعة الحوثي، في الحديدة.

 

تجدد قصف المواقع الحوثية العسكرية 

 وتُجدد القوات الأمريكية والبريطانية قصف المواقع الحوثية العسكرية، بعد أقل من 10 أيام على ضربات جوية وبحرية نفذتها الولايات المتحدة منفردة، في 4 محافظات يمنية مختلفة تخضع جميعها لسيطرة الحوثيين.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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