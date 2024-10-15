7 انفجارات تهز مدينة باجل اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:28 مساءً - هزت سبعة انفجارات على الأقل، اليوم الثلاثاء، مدينة باجل في محافظة الحديدة اليمنية، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

انفجارات عنيفة تهز اليمن

وبحسب وسائل إعلام، من المرجح أن الانفجارات ناجمة عن غارات على باجل، حيث تصاعد الدخان من مواقع تحت جبل الشريف.

وأمس الاثنين، استهدفت مقاتلات حربية تابعة للقوات الأمريكية والبريطانية، بغارتين جويتين، مواقع عسكرية تابعة لـ جماعة الحوثي، في الحديدة.

تجدد قصف المواقع الحوثية العسكرية

وتُجدد القوات الأمريكية والبريطانية قصف المواقع الحوثية العسكرية، بعد أقل من 10 أيام على ضربات جوية وبحرية نفذتها الولايات المتحدة منفردة، في 4 محافظات يمنية مختلفة تخضع جميعها لسيطرة الحوثيين.

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