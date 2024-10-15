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لقاء سرى فى قاعدة استخباراتية، قرار توجيه ضربة لإيران يقتصر على 3 مسئولين فى إسرائيل - أخبار كلمتك

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لقاء سرى فى قاعدة استخباراتية، قرار توجيه ضربة لإيران يقتصر على 3 مسئولين فى إسرائيل - أخبار كلمتك

لقاء سرى فى قاعدة استخباراتية، قرار توجيه ضربة لإيران يقتصر على 3 مسئولين فى إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:28 مساءً - أجرى رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف جالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي مناقشة سرية مساء الأحد في قاعدة استخباراتية.

 ضربة إسرائيلية محتملة لإيران

وكان التركيز خلال هذا اللقاء السري على ضربة إسرائيلية محتملة لإيران ردا على الهجمات الصاروخية في وقت سابق من هذا الشهر.

وتشير هذه الجلسة بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي ضمت ممثلين عن هيئة استخبارات جيش الاحتلال، إلى أن القرار بشأن هذه المسألة الحرجة سوف يقع على عاتق هؤلاء المسؤولين الثلاثة الكبار وحدهم، وسوف يتم إطلاع الأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء السياسي الأمني فقط على الخطوط العريضة للقرار.

وأعلن نتنياهو أن إسرائيل ستأخذ بالاعتبار رأي الولايات المتحدة، لكنها ستقرر ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني بناء على "مصلحتها الوطنية"، وفق ما أفاد مكتبه في بيان الثلاثاء.

 بايدن حذر نتنياهو من استهداف مواقع إيران النووية

وقال نتنياهو: "إننا نستمع إلى آراء الولايات المتحدة لكننا سنتخذ قراراتنا النهائية بناء على مصلحتنا الوطنية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نتنياهو من استهداف مواقع إيران النووية أو النفطية تفاديا لمزيد من التصعيد في المنطقة ووسط مخاوف حيال أسعار الطاقة في العالم.

وصدر البيان بعدما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الإثنين نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم، أنّ نتنياهو أبلغ بايدن بأنّ الرد الإسرائيلي سيستهدف مواقع عسكرية في إيران.

اغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله

وفي الأول من أكتوبر، أطلقت إيران حوالى 200 صاروخ بالسيتي على الاراضى المحتلة ( إسرائيل ) في هجوم قالت طهران إنّها شنّته انتقاما لمقتل زعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران في هجوم نُسب إلى إسرائيل، واغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله مع جنرال في الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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