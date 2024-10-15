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البادي أظلم، هاريس تهاجم وتستفز ترامب بالميمز والألقاب الساخرة - أخبار كلمتك

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البادي أظلم، هاريس تهاجم وتستفز ترامب بالميمز والألقاب الساخرة - أخبار كلمتك

البادي أظلم، هاريس تهاجم وتستفز ترامب بالميمز والألقاب الساخرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:12 مساءً - عرضت حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كامالا هاريس، ونائبها تيم والز، مقاطع فيديو موجهة عبر منصات مثل "تيك توك"، تسخر من المنافس الجمهوري دونالد ترامب، عبر توجيه انتقادات إلى مظهره وتعليقاته غير المفهومة.

حملة هاريس تسخر من ترامب بالمقاطع الساخرة

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، سلط  أحد هذه المقاطع الساخرة، الضوء على ترامب وهو يتحدث بطريقة غير واضحة في إحدى الفعاليات العامة، ما دفع الحملة لوصفه باستخدام مصطلحات لغة الجيل الجديد مثل "delulu"، التي تدل على التضليل.

وبهذا التوجه الجديد، باتت حملة هاريس ونائبها تيم والز، تستحوذ على الانتباه من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مبتكرة، خاصة مع التركيز على جمهور الشباب، وفق الموقع.

وأشار الموقع، إلى أن التوجه الذي تتبعه حملة هاريس ترك أثرًا، وربما أربك الرئيس الجمهوري السابق بعض الشيء، حيث تكيفت الحملة مع استخدام السخرية اللاذعة والميمز (Meme) الحادة، وهو أسلوب لطالما احتكره، وفقًا للتقرير ذاته.

 

ترامب ينعت أخصامه بألقاب مستفزة

واشتهر ترامب بنعت خصومه بألقاب مستفزة، مثل هيلاري المخادعة وجو النائم"، وميله لمهاجمة هاريس ووالز بشكل شخصي، وفق موقع "أكسيوس".

وتسعى هاريس لاستمالة شريحة مهمة قبل الانتخابات المرتقبة، إذ كشفت عن مقترحات جديدة لصالح الرجال السود، من بينها شمولهم في برامج قروض للمشروعات الصغيرة قابلة للإعفاء من السداد، وتقنين استخدام الماريغوانا لأغراض ترفيهية، حسب وكالة "رويترز".

وعبرت حملة هاريس وديمقراطيون من بينهم الرئيس الأسبق باراك، عن قلقهم البالغ حول ما إذا كانت نسبة إقبال الرجال السود على التصويت في انتخابات الخامس من نوفمبر، ستكون مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات السابقة، وما إذا كانوا سيدعمون هاريس أم منافسها الجمهوري.

 وتأتي المقترحات الجديدة ضمن مساع حثيثة من هاريس، لاستمالة الرجال السود بوعود مباشرة، وجعلهم جزءا أكثر أهمية في حملتها مع قرب الانتخابات الرئاسية.

وتشمل المقترحات، تقديم مليون قرض قابل للإعفاء من السداد بالكامل بقيم تصل إلى 20 ألف دولار لأصحاب مشروعات في المجتمعات الفقيرة، ووعدا بتقنين الماريغوانا في الأغراض الترفيهية والمساعدة على ضمان حق رجال الأعمال من السود في العمل في هذه الصناعة الجديدة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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