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إيران: سنرد على أي اعتداء دون تردد - أخبار كلمتك

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إيران: سنرد على أي اعتداء دون تردد - أخبار كلمتك

إيران: سنرد على أي اعتداء دون تردد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:37 صباحاً -  قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "فاطمة مهاجراني، إن طهران سترد على أي اعتداء في الوقت والمكان المناسبين دون أي تردد بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

 

وضع حد للوضع الراهن في فلسطين ولبنان

 وأكدت خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي يوم الثلاثاء، أن إيران تمتلك قدرة فائقة في الدفاع عن سيادتها، مشيرة إلى أنه لم تبدأ طهران يوما بالحرب ضد أي دولة.

وأضافت: العام الماضي شهد كارثة إنسانية ونبذل الجهود كافة لإنهاء المعاناة ووضع حد للوضع الراهن في فلسطين ولبنان.

 

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "فاطمة مهاجراني " أن إيران تدعم أي مقترح للسلام وتبذل جهودا فعالة لتحقيق السلام في المنطقة

وأشادت بجهود اللواء عباس نيلفروشان القيّمة والحثيثة في حماية حقوق الشعب اللبناني وحركة المقاومة.

 

الإبادة الجماعية في غزة 

 أثنت على الزيارة الشجاعة التي قام بها وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الأسبوع الماضي إلى لبنان في ظل تهديدات الكيان الصهيوني.

وردا على سؤال حول أهداف زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي، أكدت مهاجراني على أن الإبادة الجماعية في غزة هي مأساة إنسانية واسعة النطاق وبان الجمهورية الإسلامية تبذل قصارى جهدها للتخفيف من معاناة أهل غزة وجنوب لبنان.واضافت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي مقترح للسلام يؤدي الى تحسين اوضاع المنطقة، ومن المؤكد أن إيران ستبذل جهودا فعالة لتحقيق السلام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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