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إصابة 3 أشخاص جراء انفجار سيارة في موسكو - أخبار كلمتك

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إصابة 3 أشخاص جراء انفجار سيارة في موسكو - أخبار كلمتك

إصابة 3 أشخاص جراء انفجار سيارة في موسكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:16 صباحاً -  أصيب 3 أشخاص بينهم طفل بانفجار سيارة في شارع بروفسويوزنايا جنوب العاصمة الروسية موسكو، فيما لم تعرف بعد أسباب الحادث.

انفجار سيارة في العاصمة موسكو

 وقالت بعض وسائل الإعلام إن التفجير "ربما استهدف رجل أعمال يملك أسهما في 13 شركة، أن بجانب السيارة عندما وقع الانفجار الذي أدى بتر جزء من كفّ يده".

 

واقعة انفجار مشابهة في موسكو

 جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق انفجرت سيارة شمال العاصمة الروسية، ما أدى لإصابة شخصين، وفق ما أفادت هيئات الطوارئ في موسكو.

في التفاصيل انفجرت سيارة من نوع "تويوتا لاند كروزر" قرب مبنى سكني بشارع سينيا فينسكايا شمال موسكو بعدما صعد فيها شخصان، رجل وامرأة.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية، إيرينا فولك، أن تفجير جسم مجهول تسبب بانفجار السيارة، حسب وكالة "تاس".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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