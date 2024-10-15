نتنياهو: إسرائيل ستستمع لواشنطن لكنها ستتخذ قراراتها بنفسها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:16 صباحاً - قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل ستستمع إلى الولايات المتحدة، لكنها ستتخذ قراراتها بنفسها بناء على مصلحتها الوطنية.

إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية وليس أهدافا نووية أو نفطية

وكان البيان مرفقًا بمقال نشرته صحيفة واشنطن بوست جاء فيه أن نتنياهو أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية، وليس أهدافا نووية أو نفطية.

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن انتهاء جلسة المشاورات الأمنية في تل أبيب بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني.

إيران أطلقت 180 صاروخا

في مساء الأول من أكتوبر، شنت إيران هجومًا صاروخيًا ضخمًا على إسرائيل؛ ردًا على اغتيال قادة رئيسيين في حماس وحزب الله والحرس الثوري.

وتقول طهران: إن 90% من الصواريخ أصابت أهدافها المقصودة، في حين تقول إسرائيل: إن إيران أطلقت 180 صاروخًا فقط وتم اعتراض معظمها.

وتعهدت هيئة الأركان العامة للاحتلال الإسرائيلي "باختيار اللحظة المناسبة" لمفاجأة إيران بهجوم مضاد، في حين حذر المرشد الإيراني علي خامنئي، من أن الهجمات على إسرائيل سوف تتوسع.

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