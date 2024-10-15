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استشهاد عائلة لبنانية بأكملها جراء الضربات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

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استشهاد عائلة لبنانية بأكملها جراء الضربات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

استشهاد عائلة لبنانية بأكملها جراء الضربات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:18 صباحاً - استشهدت عائلة لبنانية من أب وأم وطفليهما، اليوم الثلاثاء، بضربة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة جرجوع بمنطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان.

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استهداف عائلة لبنانية بضربة صاروخية 

وقالت وسائل إعلامية لبنانية إن "المجزرة الجديدة في بلدة جرجوع أدت إلى استشهاد الموظف في أوجيرو محمد حسن مشورب وزوجته غيدا فرحات وولديهما رين وعلي مشورب، بعدما استهدفهم الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة على منزلهم في حي الشراييك في جرجوع ودمره وقضوا جميعهم فيه".

وحسب المعلومات فإن مشورب إثر البقاء في بلدته والاستمرار في عمله في "أوجيرو" بتصليح وصيانة الأعطال التي كان يسببها القصف الإسرائيلي على شبكة الهاتف في المنطقة. 

غارات جوية استهدفت محيط مجرى الليطاني

 آخر التطورات، شن الطيران الحربي الإسرائيلي 5 غارات جوية استهدفت محيط مجرى الليطاني بين بلدتي بلاط وبرغز.

كما استهدفت الغارات بلدات حبوش وكفرشوبا والطيبة، واستهدف القصف المدفعي بلدة الطيبة ومحيط دير سريان ورب ثلاثين، وأطراف علما الشعب وبلدة الضهيرة.

حزب الله يستهدف 3 تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بصليات صاروخية

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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