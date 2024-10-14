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لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

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لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 09:10 م 10/14/2024 9:10:49 PM

لبنان
لبنان

دعت السلطات اللبنانية، اليوم الإثنين، مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف من الاعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل ومنع تكرارها".

وقدّمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان لها، شكوى متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي،ردًا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة التي استهدفت مواقع اليونيفيل في جنوب لبنان.

وأكدت البعثة أن "الهجمات الاسرائيلية على اليونيفيل تُعَدّ سابقة خطيرة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتؤكد على المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض مهمتها اليونيفيل، وعلى استباحة إسرائيل للشرعية الدولية، وعدم امتثالها أو اكتراثها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وطالب البيان باتخاذ "موقف حازم وصارم من هذه الاعتداءات التي ترقى إلى جرائم حرب وإدانتها بأشد العبارات، مع التشديد على ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات وردعها لمنع تكرارها، ولتجنب سقوط قتلى في صفوف قوات اليونيفيل، وضمان قدرتها على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عنها في ولايتها".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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