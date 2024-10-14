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قبل أيام على بدء الانتخابات،ترامب يشكك في قدرات هاريس ويطالبها باختبارات عقلية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - طالب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس باجتياز اختبار القدرات العقلية، مشيرا إلى أن تصرفاتها دفعت الكثيرين للشك بوجود خلل ما بها.

وكتب ترامب  على منصته "تروث سوشيال": "أعتقد أن من المهم جدا أن تجتاز هاريس اختبارا لتقييم الإدراك والقدرات العقلية لأن تصرفاتها جعلت الكثير من الناس يعتقدون أن هناك خطبا ما بها".

وأشار ترامب إلى أنه بعد أربع سنوات من حكم جو بايدن، لا ينبغي على الولايات المتحدة أن تمر بالتجربة نفسها مرة أخرى.

هاريس تلجأ إلي سلاح جديد في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وقبل 21 يوم من انطلاق المارثون الانتخابي، تحاول نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس، اللعب على ورقة السن والصحة في مواجهة منافسها الرئيس السابق ومرشح حزب الجمهوري، دونالد ترامب.

وهيمنت الأسئلة المتعلقة بسن وصحة الرئيس جو بايدن (81 عاما) الجسدية والعقلية على حملته الانتخابية، إلى أن انسحب من السباق الرئاسي في يوليو في أعقاب مناظرة "كارثية" واجه فيها الرئيس الجمهوري السابق. 

ومنذ ذلك الحين، نادرا ما تم التطرق إلى هذه القضية في وسائل الإعلام ولم يكن لها تأثير ملحوظ على استطلاعات الرأي، التي لا تزال متقاربة، على الرغم من الفارق في السن بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.

ومن هذا المنطلق، ترغب نائبة الرئيس في إعادة طرح هذا الموضوع لصالحها، الأمر الذي دفع فريق حملتها إلى إعارة اهتمام خاص إلى تقارير نشرت مؤخرا في صحيفة "نيويورك تايمز" أشار أحدها إلى أن ترامب، الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق من قبل خصومه لأنه لم يكن شفافا بشأن صحته عندما كان رئيسا، لم ينشر تقريرا طبيا حديثا.

وحلل تقرير آخر للصحيفة الأمريكية خطابات ترامب الأخيرة، وخلص إلى أنها "تطول" وتصبح "مشوشة" بشكل متزايد وتزداد "هوسا بالماضي".

الحالة الصحية للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس

ونشرت هاريس تقريرا عن حالتها الصحية تأمل من خلاله أن يؤجج الجدل بشأن قدرات منافسها الجمهوري دونالد ترامب البالغ من العمر 78 عاما.

وقال طبيب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في مذكرة أصدرها البيت الأبيض، السبت، إنها "تتمتع بصحة ممتازة". 

وأوضح طبيب هاريس، جوشوا سيمونز، وهو طبيب في الجيش الأمريكي، أن هاريس تعاني من الحساسية الموسمية والشرى (مرض حساسية جلدي) وقصر النظر. 

وأشار الطبيب إلى أنها حصلت على جميع التطعيمات والتوصيات الخاصة بالعناية الوقائية، ولم يُظهر فحصها البدني الأخير في أبريل، وفحوصات الدم الروتينية أي سبب للقلق.

وكتب سيمونز أن نائب الرئيس ترتدي العدسات اللاصقة، وتتناول مكملات فيتامين د 3، وتستخدم في بعض الأحيان أدوية الحساسية التي تُصرف دون وصفة طبية أو بوصفة طبية، بما في ذلك عقار أليغرا، وبخاخ الأنف وقطرات العين.

وقال سيمونز: "إنها تمتلك المرونة البدنية والعقلية اللازمة لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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