بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

إعلام عبري يكشف عن استعدادات إسرائيلية لشن هجوم واسع علي لبنان يشمل بيروت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إعلام عبري يكشف عن استعدادات إسرائيلية لشن هجوم واسع علي لبنان يشمل بيروت - أخبار كلمتك

إعلام عبري يكشف عن استعدادات إسرائيلية لشن هجوم واسع علي لبنان يشمل بيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:09 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع، بأن تل أبيب تعد لهجوم واسع على لبنان، يشمل العاصمة “بيروت” ردا على استهداف معسكر جولاني في جنوب حيفا، بمسيرة حزب الله.

نتنياهو يتوعد حزب الله

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات من القاعدة المستهدفة من قبل حزب الله بجنوب حيفا، إن إسرائيل تدفع ثمنا مؤلما ولكن لديها إنجازات هائلة وستواصل تحقيقها.

وأضاف نتنياهو: "سنواصل ضرب حزب الله بلا رحمة في جميع أنحاء لبنان وفي بيروت أيضًا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم، لنظيره الأمريكي لويد أوستن حتمية الرد الإسرائيلي الحاسم على حزب الله اللبناني، بعد هجومه على قاعدة بنيامينا العسكرية جنوب حيفا أمس الأحد.

هجوم حزب الله علي قاعدة بجنوب حيفا

وقال جالانت في اتصال هاتفي مع أوستن حسب بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية: "ردنا سيكون حاسما".

وأضاف البيان: "أطلع الوزير جالانت نظيره أوستن على الهجوم بطائرة بدون طيار التي نفذها حزب الله مساء أمس، والذي أدى إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين.. وأكد جالانت على جدية الهجوم والرد الحاسم الذي سيتم تقديمه للحزب".

حزب الله يعلن استهداف 3 دبابات ميركافا في جنوب لبنان وإيقاع قتلى وجرحى

محرمة دوليا، هل تستخدم إسرائيل أسلحة كيميائية في لبنان؟

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق