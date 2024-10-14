إعلام عبري يكشف عن استعدادات إسرائيلية لشن هجوم واسع علي لبنان يشمل بيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:09 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع، بأن تل أبيب تعد لهجوم واسع على لبنان، يشمل العاصمة “بيروت” ردا على استهداف معسكر جولاني في جنوب حيفا، بمسيرة حزب الله.

نتنياهو يتوعد حزب الله

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات من القاعدة المستهدفة من قبل حزب الله بجنوب حيفا، إن إسرائيل تدفع ثمنا مؤلما ولكن لديها إنجازات هائلة وستواصل تحقيقها.

وأضاف نتنياهو: "سنواصل ضرب حزب الله بلا رحمة في جميع أنحاء لبنان وفي بيروت أيضًا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم، لنظيره الأمريكي لويد أوستن حتمية الرد الإسرائيلي الحاسم على حزب الله اللبناني، بعد هجومه على قاعدة بنيامينا العسكرية جنوب حيفا أمس الأحد.

هجوم حزب الله علي قاعدة بجنوب حيفا

وقال جالانت في اتصال هاتفي مع أوستن حسب بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية: "ردنا سيكون حاسما".

وأضاف البيان: "أطلع الوزير جالانت نظيره أوستن على الهجوم بطائرة بدون طيار التي نفذها حزب الله مساء أمس، والذي أدى إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين.. وأكد جالانت على جدية الهجوم والرد الحاسم الذي سيتم تقديمه للحزب".

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