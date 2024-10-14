بيان مشترك لـ 4 دول أوروبية تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:44 مساءً - أصدرت 4 دول أوروبية، اليوم، بيانا مشترك دانت فيه الهجمات الإسرائيلية على قواعد قوات اليونيفيل، على الخط الأزرق الفاصيل بين لبنان والأراضى الفلسطينية المحتلة.

بيان أوروبي يدين الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل

وأعلنت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، أن "الهجمات الإسرائيلية على قواعد اليونيفيل في لبنان لا بد أن تتوقف على الفور فهذه الهجمات المتعمدة تتعارض مع القانون الدولي الإنساني".

وكانت 40 دولة على الأقل، أعربت أمس السبت، دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة الموقتة المنتشرة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، وحثت على حماية عناصرها الذين أصيب خمسة منهم خلال 48 ساعة.

الدول المساهمة فى اليونيفيل تطالب بضمان سلامة القوات

وتابعت الدولة المساهمة في اليونيفيل، بحسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة، "نحثّ جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، وهو ما يستدعي ضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، في كل الأوقات".

أوستن يبلغ جالانت ضرورة ضمان سلامة اليونيفيل والجيش اللبناني جوتيريش: استهداف مواقع اليونيفيل يشكل جريمة حرب

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.