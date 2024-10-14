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بيان مشترك لـ 4 دول أوروبية تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل - أخبار كلمتك

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بيان مشترك لـ 4 دول أوروبية تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل - أخبار كلمتك

بيان مشترك لـ 4 دول أوروبية تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:44 مساءً - أصدرت 4 دول أوروبية، اليوم، بيانا مشترك دانت فيه الهجمات الإسرائيلية على قواعد قوات اليونيفيل، على الخط الأزرق الفاصيل بين لبنان والأراضى الفلسطينية المحتلة.

بيان أوروبي يدين الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل

وأعلنت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، أن "الهجمات الإسرائيلية على قواعد اليونيفيل في لبنان لا بد أن تتوقف على الفور فهذه الهجمات المتعمدة تتعارض مع القانون الدولي الإنساني".

وكانت 40 دولة على الأقل، أعربت أمس السبت، دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة الموقتة المنتشرة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، وحثت على حماية عناصرها الذين أصيب خمسة منهم خلال 48 ساعة.

الدول المساهمة فى اليونيفيل تطالب بضمان سلامة القوات

وتابعت الدولة المساهمة في اليونيفيل، بحسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة، "نحثّ جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، وهو ما يستدعي ضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، في كل الأوقات".

أوستن يبلغ جالانت ضرورة ضمان سلامة اليونيفيل والجيش اللبناني

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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