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قدراتنا بخير، حزب الله يوجه رسالة إلي الاحتلال بعد هجوم مسيرة حيفا (فيديو) - أخبار كلمتك

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قدراتنا بخير، حزب الله يوجه رسالة إلي الاحتلال بعد هجوم مسيرة حيفا (فيديو) - أخبار كلمتك

قدراتنا بخير، حزب الله يوجه رسالة إلي الاحتلال بعد هجوم مسيرة حيفا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:28 مساءً - عرض حزب الله اللبناني اليوم الإثنين، مقطع فيديو بعنوان "قدراتنا بألف خير"، يظهر فيه عدد ليس بالقليل من المسيّرات، وتجهيزها للإطلاق.

ترسانة حزب الله من الطائرات المسيرة

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو لـ"فاصل"، تحت عنوان "قدراتنا بألف خير"، حيث أبانت اللقطات عددا من الطائرات المسيّرة، وصورا لقادة في الحزب اغتالتهم إسرائيل.

وعلى ما يبدو أن الفيديو تم تصويره حديثا، لأن الخلفية أظهرت صورة لـ أمين عام حزب الله الذي اغتالته إسرائيل في أواخر سبتمبر، بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية، مرفقة بعبارة "شهيدنا الأقدس"، ما يدل على أنه تم التصوير بعد الاغتيال.

 

 

هجوم حزب الله علي قاعدة عسكرية في جنوب حيفا

كما وثقت اللقطات عناصر في "حزب الله"، وهم يجهزون طائرة مسيّرة للإطلاق، لينتهي الفيديو بعبارة "قدراتنا بألف خير".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن ليل أمس الأحد مقتل 4 جنود وإصابة العشرات في الهجوم الذي شنه حزب الله على قاعدة تدريب عسكرية جنوب حيفا. 

      

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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