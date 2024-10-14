فيديو من كاميرا مراقبة يظهر لحظة سقوط صاروخ لحزب الله فى تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:28 مساءً - أظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة، لحظة سقوط مقذوف وسط تل أبيب، بعد أن استهدف حزب الله شمال ووسط إسرائيل برشقة صاروخية كبيرة.

حزب الله يطلق رشقة صاروخية على شمال إسرائيل

وأطلق حزب الله اللبناني، فى وقت سابق من اليوم، رشقة صاروخية جديدة باتجاه شمال دولة الاحتلال.

وزعم الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه وسط إسرائيل وتم اعتراضها.

دوت صفارات الإنذار في كل أنحاء وسط الاراضى الفلسطينية المحتلة، بعد إطلاق رشقة كبيرة صواريخ جديدة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

دوي صافرات الإنذار يدفع أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ

وتسبب دوي صفارات الإنذار إلى هروب أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ والأماكن المحصنة للاحتماء من تساقط الصواريخ.

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر قناته على "تلجونقلت عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي أربعة انفجارات على الأقل في سماء تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في منطقة بيتاح تكفا.

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