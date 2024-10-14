حزب الله يعلن استهداف 3 دبابات ميركافا في جنوب لبنان وإيقاع قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:12 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم الإثنين أنه استهدف 3 دبابات ميركافا للجيش الإسرائيلي أثناء تقدم إلى أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، مؤكدا إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال "حزب الله" في البيان الـ26 لهذا اليوم: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وأثناء تقدم ثلاث دبابات ميركافا للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة عيتا الشعب، قصفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:45 من مساء اليوم الاثنين بالصواريخ الموجهة، مُحققين فيها إصابات مباشرة وشوهدت ألسنة النيران تندلع منها وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

نتنياهو يتوعد حزب الله

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات من القاعدة المستهدفة من قبل حزب الله في جنوب حيفا، إن إسرائيل تدفع ثمنا مؤلما ولكن لديها إنجازات هائلة وستواصل تحقيقها.

وأضاف نتنياهو: "سنواصل ضرب حزب الله بلا رحمة في جميع أنحاء لبنان وفي بيروت أيضًا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم، لنظيره الأمريكي لويد أوستن حتمية الرد الإسرائيلي الحاسم على حزب الله اللبناني، بعد هجومه على قاعدة بنيامينا العسكرية جنوب حيفا أمس الأحد.

هجوم حزب الله علي قاعدة بجنوب حيفا

وقال جالانت في اتصال هاتفي مع أوستن حسب بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية: "ردنا سيكون حاسما".

وأضاف البيان: "أطلع الوزير جالانت نظيره أوستن على الهجوم بطائرة بدون طيار التي نفذها حزب الله مساء أمس، والذي أدى إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين.. وأكد جالانت على جدية الهجوم والرد الحاسم الذي سيتم تقديمه للحزب".

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