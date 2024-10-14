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الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على مقر وحدة الرضوان فى مجمع تحت الأرض (فيديو) - أخبار كلمتك

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الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على مقر وحدة الرضوان فى مجمع تحت الأرض (فيديو) - أخبار كلمتك

الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على مقر وحدة الرضوان فى مجمع تحت الأرض (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:56 مساءً - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، اكتشاف مجمع تحت الأرض يمتد على طول 800 متر في جنوب لبنان، يستخدم كمقر قيادة لوحدة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله اللبنانى.

الجيش الإسرائيلي يدعى العثور على مقر وحدة الرضوان

وقال الجيش الإسرائيلي، أن مقر قوة  الرضوان يقع في "قلب حي سكني ويحتوي على وسائل قتالية متقدمة وبنى تحتية إرهابية تم إعدادها للاستخدام في عمليات مستقبلية"، وفق مزاعمه

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1845858905286381699?ref_src=twsrc%5Etfw

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، قال من جهته في مقطع فيديو صوره من المكان الذي تم اكتشافه، إنه خلال الاشتباكات المباشرة، تمكنت قوات اللواء 8 من تصفية عدد من المسلحين -المقاومين واكتشاف أسلحة ووسائل قتالية، بما في ذلك صواريخ متطورة مخصصة للمروحيات، قذائف صاروخية، دراجات نارية، بالإضافة إلى معدات للإقامة طويلة الأمد مثل مطبخ وغرف إقامة مخصصة للمقاتلين.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يزعم كشف تفاصيل خطة احتلال الجليل

وأضاف هغاري، أنه تم العثور على الأدلة التي تشير إلى أن هذه المعدات كانت جزءًا من خطة تعرف باسم "احتلال الجليل"، وهي خطة تهدف إلى تنفيذ عمليات هجومية واسعة النطاق في المستقبل.

وتابع مزاعمه، إنه أثناء مداهمة المقر، دخلت القوات في اشتباك مع أحد المسلحين المتحصنين في المجمع، مما دفع القوات لاستدعاء طائرة من سلاح الجو التي نفذت ضربة ناجحة أسفرت عن القضاء عليه.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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