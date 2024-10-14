بعد قصف تل أبيب، حزب الله يستهدف شمال إسرائيل برشقة صاروخية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، رشقة صاروخية جديدة باتجاه شمال دولة الاحتلال.

وأكد حزب الله استهداف صفد شمالي إسرائيل برشقة صاروخية كبيرة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، منذ قليل، بتفعيل صفارات الإنذار في 182 بلدة ومستوطنة وسط دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الهجوم الصاروخي من جنوب لبنان، تسبب في وقف حركة الملاحة في مطار بن جوريون.

اعتراض صاروخين على الأقل فوق تل أبيب

وزعم الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه وسط إسرائيل وتم اعتراضها.

دوت صفارات الإنذار في كل أنحاء وسط الاراضى الفلسطينية المحتلة ( إسرائيل ) بعد إطلاق رشقة كبيرة صواريخ جديدة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

وأوضحت روسيا اليوم أن صافرات الإنذار دوت في قاعدة بلماحيم الجوية وتم اعتراض صاروخين على الأقل فوق شرق تل أبيب.

ونقلت عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي أربعة انفجارات على الأقل في سماء تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في منطقة بيتاح تكفا.

الهروب إلى الملاجئ بسبب تساقط الصواريخ

وتسبب دوي صفارات الإنذار إلى هروب أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ والأماكن المحصنة للاحتماء من تساقط الصواريخ.

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر قناته على "تلجونقلت عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي أربعة انفجارات على الأقل في سماء تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في منطقة بيتاح تكفا.



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