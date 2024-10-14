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الخارجية: إلغاء التأشيرات المسبقة على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر - أخبار كلمتك

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الخارجية: إلغاء التأشيرات المسبقة على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر - أخبار كلمتك

الخارجية: إلغاء التأشيرات المسبقة على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 07:02 م 10/14/2024 7:02:45 PM

وزير الخارجية، كلمتك
وزير الخارجية، كلمتك

تُعلن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن جمهورية مصر العربية قد قرَّرت إلغاء التأشيرات المُسبقة المُطبّقة حاليًا على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر، مع إتاحة الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى منافذ الدخول المصرية. هذا، فضلًا عن إعادة تفعيل العمل بخيار التقدُم والحصول على التأشيرة إلكترونيًا E-VISA.

 

ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق تلك الإجراءات اعتبارًا من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤ لكل المواطنين الكنديين الذين يصلون الأراضي المصرية بدءًا من ذلك التاريخ.

يأتي هذا القرار في إطار ما تم التوافُق عليه خلال اللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بوزيرة الخارجية الكندية السيدة ميلاني چولي مؤخرًا على هامش فعّاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.


وفي سياق الاحتفال هذا العام بمرور سبعين عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا، واتفاق الجانبين على أهمية الإسهام سويا في تيسير وتسهيل التجارة المتبادلة وتدفُق السياحة، فضلًا عن العمل نحو تحقيق التسهيلات في الحركة والتأشيرات لسفر مواطني البلديّن، فإن قرار إلغاء التأشيرات المسبقة المُطبّقة على المواطنين الكنديين ينطلق من الحرص المشترك على تنمية كافة مناحي التعاون والعمل نحو المزيد من التسهيل بكل الوسائل المتاحة لمواطني البلديّن، بما في ذلك المواطنين المصريين الكنديين وربطهم بوطنهم الأم مصر، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمنح الأولوية القصوى لمراعاة مصالح المواطنين المصريين بالخارج وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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