2 مليون إسرائيلي يهربون إلى الملاجئ، حزب الله يثير رعب الاحتلال لليوم الثانى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:49 مساءً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهجوم الصاروخي من جنوب لبنان، تسبب بوقف حركة الملاحة في مطار بن جوريون.

وزعم الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه وسط إسرائيل وتم اعتراضها.

اعتراض صاروخين على الأقل فوق تل أبيب

دوت صفارات الإنذار في كل أنحاء وسط الأراضى الفلسطينية المحتلة ( إسرائيل ) بعد إطلاق رشقة كبيرة صواريخ جديدة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

وأوضحت روسيا اليوم أن أن صافرات إنذار دوت في قاعدة بالماحيم الجوية وتم اعتراض صاروخين على الأقل فوق شرق تل أبيب.

ونقلت عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي أربعة انفجارات على الأقل في سماء تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في منطقة بيتاح تكفا.

الهروب إلى الملاجئ

وتسبب دوي صفارات الإنذار إلى هروب أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ والأماكن المحصنة للاحتماء من تساقط الصواريخ.

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر قناته على "تلجونقلت عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي أربعة انفجارات على الأقل في سماء تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في منطقة بيتاح تكفا.

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