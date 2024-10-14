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أونروا: 85% من مدارسنا ومبانينا بغزة قصفت منذ بداية العدوان - أخبار كلمتك

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أونروا: 85% من مدارسنا ومبانينا بغزة قصفت منذ بداية العدوان - أخبار كلمتك

أونروا: 85% من مدارسنا ومبانينا بغزة قصفت منذ بداية العدوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 06:30 م 10/14/2024 6:30:10 PM

الأنروا في قطاع غزة،
الأنروا في قطاع غزة، كلمتك

أكدت إيناس حمدان، قائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، أن اليوم هو يوم آخر من الرعب للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونفس المسلسل من العنف والعدوان الإسرائيلي على القطاع يتكرر مع اختلاف الأماكن فقط.

 

شهداء فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي 

وأوضحت: أن عددا من الشهداء سقطوا في هذه الحادثة المؤسفة يوم أمس، ولا تزال هذه الهجمات والقصف الإسرائيلي يتكرر في أماكن مختلفة.

 

الظروف الكارثية لأهالي غزة

وشددت «حمدان»، خلال مداخلة هاتفية عبر «القاهرة الإخبارية»، على أن عددا من الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة  طال مؤسسات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مؤكدة أن المدنيين في قطاع غزة هم من يدفعون الثمن في ظل هذه الظروف الكارثية التي لا يزال يعاني منها القطاع رغم مرور عام على بدء هذه الحرب.

قصف منشاَت الأونروا 

وأشارت إلى أن وكالة الأونروا أعلنت منذ أيام بأن الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأنها ستبدأ في المنطقة الوسطى، مضيفًا: «لا نعلم لماذا يتم قصف المنشآت رغم أنه كان سيتم استخدامها كنقطة طبية لتلقي لقاح شلل الأطفال»، مؤكدة أن 85% من مدارس ومباني الأونروا تم قصفها منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أنه على الأقل 600 شخص قتلوا أثناء الأشهر الماضية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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