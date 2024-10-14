بعد هجوم بنيامينا، حزب الله يستهدف قاعدة بالماحيم الجوية فى إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بأن صفارات الإنذار تدوي في كل أنحاء وسط إسرائيل بعد إطلاق رشقة كبيرة جدا من الصواريخ من لبنان.

دوي صافرات الإنذار فى قاعدة بالماحيم الجوية

وقال موقع روسيا اليوم، أن صافرات إنذار دوت في قاعدة بالماحيم الجوية وتم اعتراض صاروخين على الأقل أطلقهما حزب الله فوق شرق تل أبيب.

ونقل الموقع الروسي عن شهود عيان تأكيدهم، سماع دوي أربعة انفجارات على الأقل في سماء تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في منطقة بيتاح تكفا.

أفيخاي أدرعى يعلن تفاصيل هجوم حزب الله الجديد اليوم

من جانبها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر قناته على "تلجرام": "بخصوص الإنذارات في وسط البلاد فقد إطلاق ثلاث صواريخ من لبنان ليتم اعتراض جميع التهديدات وفق السياسة، ولم تم رصد أية إصابات في هذه المرحلة".

وزعم أدرعى، أن "الطائرات الحربية هاجمت المنصة الصاروخية التي أستخدمت لتنفيذ عملية الإطلاق.

وكشف الجيش الإسرائيلي، فى وقت سابق من اليوم، أسماء 4 قتلى في صفوفه جراء هجوم بمسيّرة أطلقها "حزب الله" على مقر لواء "جولاني" بمنطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا شمال إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن حركة الملاحة في مطار بن جوريون بتل أبيب توقفت، كما أجبرت عدد من الطائرات على تغيير مسارها، كما هرع أكثر من مليونى إسرائيلي إلى الملاجئ.

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