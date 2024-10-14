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جيش الاحتلال يعلن إصابة 125 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يعلن إصابة 125 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن إصابة 125 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن إصابة 125 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حصيلة هي الأعلى خلال يوم واحد منذ 7 أكتوبر 2023.

حزب الله يعلن مسئوليته عن هجوم حيفا

بدوره، كشف حزب الله اللبناني، عن تفاصيل الهجوم الذى استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا المحتلة، وأسفر عن وقوع أكثر من 70 إسرائيليا بين قتيل وجريح.

وقال الحزب في بيان له أمس الأحد إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصًا ‏على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية، وردًا على ‏المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، نفذت المقاومة الإسلامية ‏مساء يوم الأحد 13-10-2024، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوب حيفا.

وأكد الحزب، أن "المقاومة الإسلامية تبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو ‏والله على كل شيء قدير".

تحذير شديد اللهجة من حزب الله للإسرائيليين

كذلك نشر حزب الله اللبناني بيانا، مساء أمس الأحد، أكد من خلاله أن جيش الاحتلال يتخذ من منازل المستوطنين مراكز تجمع لضباطه، مؤكدا أنها أهداف لصواريخه ومسيراته.

وجاء في بيان الحزب: "يتخذ جيش العدو الإسرائيلي من منازل المستوطنين في بعض مستوطنات شمال فلسطين المحتلة مراكز تجمع لضباطه وجنوده وكذلك تتواجد قواعده العسكرية التي تدير العدوان على لبنان داخل أحياء إستيطانية في المدن المحتلة الكبرى كحيفا وطبريا وغيرها".

وأضاف البيان: "هذه المنازل والقواعد العسكرية هي أهداف للقوة الصاروخية والجوية في المقاومة الإسلامية.. وعليه نحذر المستوطنين  من التواجد قرب هذه التجمعات العسكرية حفاظا على حياتهم حتى إشعار آخر".
 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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