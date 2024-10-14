نتنياهو فقد عقله، الاحتلال يحتجز مئات من الأطفال بمخيم جنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:43 مساءً - قالت مصادر فلسطينية، اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز مئات الأطفال والطلبة في رياض أطفال ومدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمخيم جنين ومحيطه.

حزب الله يعلن قصف مستوطنات شمالي إسرائيل

وعلى صعيد المعارك الدائرة على الجبهة الشمالية، أعلن حزب الله اللبناني، أنه قصف مستوطنة كرمئيل برشقة صاروخية، كما استهدف تجمعا لقوات إسرائيلية في تسفعون وفي مستوطنة راموت نفتالي بوابل من الصواريخ.

وكشفت الإسعاف الإسرائيلي، عن وقوع إصابة جراء سقوط شظايا صاروخ في كرمئيل.

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، فى وقت سابق اليوم الإثنين، بأن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 20 بلدة ومدينة بالجليل شمالي إسرائيل.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن هناك إصابات مباشرة في منطقة كرمئيل وسقوط شظايا صاروخ على سيارة.

انفجارات على الحدود اللبنانية جراء إطلاق صواريخ اعتراضية

في حين أكدت قناة الجزيرة، أن هناك انفجارات جراء إطلاق صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية بالقطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وتحدث وسائل إعلام عبرية، عن سماع دوي انفجارات في منطقة نتانيا والشارون وسط إسرائيل، وذلك بعد أقل من ساعة من إعلان حزب الله اللبناني استهداف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ.

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