السفارة الأمريكية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:43 مساءً - دعت السفارة الأمريكية في لبنان اليوم الاثنين الجالية الأمريكية إلى مغادرة البلاد فورًا.

الرحلات الإضافية من بيروت لن تستمر إلى ما لا نهاية

وذكرت السفارة في بيان لها أن «الرحلات الإضافية من بيروت لن تستمر إلى ما لا نهاية».

يذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت أكد لنظيره الأمريكي لويد أوستن حتمية الرد الإسرائيلي الحاسم على حزب الله اللبناني بعد هجومه على قاعدة بنيامينا العسكرية جنوب حيفا أمس الأحد.

وقال جالانت في اتصال هاتفي مع أوستن حسب بيان وزارة الحرب الإسرائيلية: "ردنا سيكون حاسما".

هجوم حزب الله علي قاعدة بجنوب حيفا

وأضاف البيان: "أطلع الوزير جالانت نظيره أوستن على الهجوم بطائرة بدون طيار التي نفذها حزب الله مساء أمس، والذي أدى إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة كثيرين آخرين وأكد جالانت على جدية الهجوم والرد الحاسم الذي سيوجه للحزب".

إعلام إسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو الجليل صافرات الإنذار تدوي في شمال حيفا بعد إطلاق 12 صاروخا من لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.