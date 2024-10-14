هجوم بنيامينا، جالانت يتوعد حزب الله بالانتقام ونتنياهو يعقد مشاورات للرد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:27 مساءً - هجوم بنيامينا، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم، لنظيره الأمريكي لويد أوستن حتمية الرد الإسرائيلي الحاسم على حزب الله اللبناني، بعد هجومه على قاعدة بنيامينا العسكرية جنوب حيفا أمس الأحد.

هجوم حزب الله علي قاعدة بجنوب حيفا

وقال جالانت في اتصال هاتفي مع أوستن حسب بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية: "ردنا سيكون حاسما".

وأضاف البيان: "أطلع الوزير جالانت نظيره أوستن على الهجوم بطائرة بدون طيار التي نفذها حزب الله مساء أمس، والذي أدى إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين.. وأكد جالانت على جدية الهجوم والرد الحاسم الذي سيتم تقديمه للحزب".

نتنياهو يعقد مشاورات أمنية لدراسة الرد على حزب الله وإيران

فى ذات السياق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن مصدر قوله، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيعقد مشاورات أمنية مساء اليوم بشأن الرد على الهجوم الإيراني وضربة مسيرة حزب الله في بنيامينا".

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