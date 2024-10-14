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هجوم بنيامينا، جالانت يتوعد حزب الله بالانتقام ونتنياهو يعقد مشاورات للرد - أخبار كلمتك

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هجوم بنيامينا، جالانت يتوعد حزب الله بالانتقام ونتنياهو يعقد مشاورات للرد - أخبار كلمتك

هجوم بنيامينا، جالانت يتوعد حزب الله بالانتقام ونتنياهو يعقد مشاورات للرد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:27 مساءً - هجوم بنيامينا، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم، لنظيره الأمريكي لويد أوستن حتمية الرد الإسرائيلي الحاسم على حزب الله اللبناني، بعد هجومه على قاعدة بنيامينا العسكرية جنوب حيفا أمس الأحد.

هجوم حزب الله علي قاعدة بجنوب حيفا

وقال جالانت في اتصال هاتفي مع أوستن حسب بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية: "ردنا سيكون حاسما".

وأضاف البيان: "أطلع الوزير جالانت نظيره أوستن على الهجوم بطائرة بدون طيار التي نفذها حزب الله مساء أمس، والذي أدى إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين.. وأكد جالانت على جدية الهجوم والرد الحاسم الذي سيتم تقديمه للحزب".

نتنياهو يعقد مشاورات أمنية لدراسة الرد على حزب الله وإيران

فى ذات السياق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن مصدر قوله، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيعقد مشاورات أمنية مساء اليوم بشأن الرد على الهجوم الإيراني وضربة مسيرة حزب الله في بنيامينا".

قصف صاروخي من حزب الله لمستوطنات وتجمعات لقوات الاحتلال شمالي إسرائيل

أوستن يبلغ جالانت ضرورة ضمان سلامة اليونيفيل والجيش اللبناني

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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