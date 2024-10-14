بينها مصر، موسكو تحدد 3 دول رئيسية للتجارة مع روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:27 مساءً - أشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في منتدى "صنع في روسيا" إلى أن الصين والهند ومصر كانت الوجهات الرئيسية لتجارة روسيا الخارجية لهذا العام

وقال رئيس الحكومة الروسية، في الجلسة العامة للمنتدى اليوم الاثنين، إن "الوجهات الرئيسية هي دول مثل الصين والهند ومصر، كما أن التجارة مع فيتنام تتعافى بوتيرة جيدة".

ارتفاع صادرات المنتجات الروسية إلى الدول الصديقة

وأشار إلى ارتفاع صادرات المنتجات الروسية إلى الدول الصديقة بنحو الثلث على مدى أربع سنوات، لتصل الحصة في الأشهر السبعة الأولى من 2024 إلى 86% من إجمالي الصادرات الروسية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أفاد بأن روسيا تعمل على زيادة صادراتها من منتجات الهندسة الميكانيكية والمعادن والكيميائية والصيدلانية ومستحضرات التجميل.

كذلك لفت رئيس الوزراء الروسي إلى أن الحكومة الروسية تعد مشروعا وطنيا جديدا لدعم التجارة الخارجية، مشددا على أن الحكومة تدعم توسيع العلاقات بين المصنعين الروس والدول الصديقة.

منتدى التصدير الرئيسي "صنع في روسيا"

وعن الآفاق الواعدة لمجموعة "بريكس"، قال ميشوستين إنه من المتوقع أن تمثل مجموعة "بريكس" بحلول العام 2028 نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالمقابل سيتراجع أداء مجموعة السبع الكبار G7.

وتستضيف موسكو اليوم الاثنين فعاليات وأنشطة منتدى التصدير الرئيسي "صنع في روسيا" بمشاركة نخبة من الشركات الروسية. ويعقد المنتدى بمبادرة وبدعم من مركز التصدير الروسي، وتنعقد فعاليات الحدث في مركز التجارة الدولي بالعاصمة موسكو.

وكما جرت العادة تعرض الشركات الروسية المشاركة في الحدث منتجات وحلول فريدة يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية أو لديها إمكانات تصدير عالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.