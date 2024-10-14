أول تعليق من رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن فرض عقوبات على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:47 مساءً - علقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على اعتماد الاتحاد الأوروبي للعقوبات التي تم فرضها على النظام الإيراني، بسبب ما وصفته بنقل إيران للطائرات بدون طيار والصواريخ إلى روسيا.

تعليق رئيسة المفوضية الأوروبية على عقوبات إيران

وقالت أورسولا فون دير لاين في تعليقها على عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام الإيراني: "إن دعم النظام الإيراني للحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. لذلك أرحب باعتماد عقوباتنا ضد الأفراد والكيانات ردًا على نقل إيران للطائرات بدون طيار والصواريخ إلى روسيا. هناك حاجة إلى المزيد."



جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن، اليوم الاثنين، أنه قرر فرض عقوبات على إيران، واتهمها بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وتسليم صواريخ باليستية لروسيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

فرض عقوبات على 14 كيانا إيرانيا

وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم، اليوم الاثنين، في لوكسمبورج أنهم قرروا فرض عقوبات على 14 كيانًا وأفراد في إيران، من بينهم شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير)، واتهامهم بتسليم أو تسهيل تسليم صواريخ بالستية إلى موسكو، حسبما جاء في بيان الدول الأوروبية الـ27.



ويذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قرروا فرض عقوبات على إيران، في نفس الشأن منتصف سبتمبر الماضي.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران، كلمتك



وذكرت الدول الأوروبية في بيانها أن "مجلس الاتحاد الأوروبي اعتمد، اليوم الاثنين، تدابير تقييدية ضد سبعة أفراد وسبعة كيانات، وأن العقوبات تم فرضها بعد "نقل صواريخ وطائرات بدون طيار إلى روسيا"، وأيضًا "على جماعات وكيانات مُسلحة تقوض السلام والأمن في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر".



ويذكر أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ على الفور، حيث وسيخضع المستهدفون لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص والكيانات الطبيعيين أو الهيئات المدرجة في القائمة.



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