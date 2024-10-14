الأونروا: أكثر من 400 ألف شخص محاصرين في شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - أعلنت وكالة الأونروا، مساء اليوم الإثنين، أن هناك أكثر من 400 ألف شخص ما زالوا محاصرين في شمال غزة.

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها أمس الأحد، عن خطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتجويع وحصار قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لحصار شمال غزة

وأكدت الصحيفة العبرية في تقريرها أنه وفقا لخطة جيش الاحتلال فإن كل من سيتبقى في شمال قطاع غزة سيكون محاصرا وسيتم تجويعه.

وأوضحت أن خطة جنرالات الجيش الإسرائيلي لا تتماشى مع القانون الدولي، وفرص دعم المجتمع الدولي لها ضئيلة جدا.

جيش الاحتلال يستعد لمناورة واسعة في غزة

وأشارت إلى أن الجيش استعد لشن مناورة واسعة شمال غزة بعد توقف مفاوضات صفقة التبادل للضغط على حماس للعودة للمحادثات.

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