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الأونروا: أكثر من 400 ألف شخص محاصرين في شمال غزة - أخبار كلمتك

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الأونروا: أكثر من 400 ألف شخص محاصرين في شمال غزة - أخبار كلمتك

الأونروا: أكثر من 400 ألف شخص محاصرين في شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:31 مساءً -  أعلنت وكالة الأونروا، مساء اليوم الإثنين، أن هناك أكثر من 400 ألف شخص ما زالوا محاصرين في شمال غزة.

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها أمس الأحد، عن خطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتجويع وحصار قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لحصار شمال غزة 

 وأكدت الصحيفة العبرية في تقريرها أنه وفقا لخطة جيش الاحتلال فإن كل من سيتبقى في شمال قطاع غزة سيكون محاصرا وسيتم تجويعه.

وأوضحت أن خطة جنرالات الجيش الإسرائيلي لا تتماشى مع القانون الدولي، وفرص دعم المجتمع الدولي لها ضئيلة جدا.

 

جيش الاحتلال يستعد لمناورة واسعة في غزة 

وأشارت إلى أن الجيش استعد لشن مناورة واسعة شمال غزة بعد توقف مفاوضات صفقة التبادل للضغط على حماس للعودة للمحادثات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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