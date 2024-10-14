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جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ واشنطن: سنرد بقوة على ضربات حزب الله في حيفا - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ واشنطن: سنرد بقوة على ضربات حزب الله في حيفا - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ واشنطن: سنرد بقوة على ضربات حزب الله في حيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:15 مساءً -  أبلغ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، نظيره الأمريكي لويد أوستن، بأن إسرائيل سترد بقوة على حزب الله، بعد أن استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية ما أسفر عن مقتل أربعة جنود.

وقال مكتب الوزير في بيان، أوردته وكالة "فرانس برس"، إن جالانت تحدث إلى أوستن خلال الليل، و"شدد على خطورة الهجوم والرد القوي الذي سيتم القيام به ضد حزب الله".

 

إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي

 وأعلن  حزب الله في بيان أنه "في عملية نوعية ومركبة، أطلقت القوة الصاروخية في الحزب، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، وبالتزامن أطلقت القوة الجوية أسرابا من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا".

 

وكان الإسعاف الإسرائيلي قال في وقت سابق من مساء الأحد، إن 67 شخصًا أصيبوا جراء انفجار المسيرة جنوب حيفا، من بينهم 4 مصابين على الأقل جروحهم خطيرة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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