بينهم 3 شركات طيران، الاتحاد الأوروبي يدرج 14 كيانا وشخصية إيرانية على قائمة العقوبات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:59 مساءً - وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على إدراج 7 أفراد و7 كيانات قانونية بينها 3 شركات طيران إيرانية في قائمة العقوبات على خلفية تعاونها العسكري مع روسيا.

إجراءات تقييدية ضد 7 أفراد و7 كيانات قانونية

وجاء في بيان صدر عن المجلس اليوم الاثنين: "وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم على إجراءات تقييدية ضد 7 أفراد و7 كيانات قانونية"، يزعم أنها مرتبطة بنقل إيران للصواريخ والطائرات المسيرة إلى روسيا ، رغم أن طهران وموسكو رفضتا هذه المزاعم أكثر من مرة.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه أن القيود الجديدة تشمل 3 شركات طيران إيرانية وهي Saha Airlines وMahan Air وIran Air وكذلك نائب وزير الدفاع الإيراني سيد حمزة غلاندري وممثلين من الحرس الثوري الإيراني.

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين،:" نرفض بشدة الهجمات غير المبررة على الأمين العام للأمم المتحدة وتكرار اتهامه بمعاداة السامية هو افتراء".

جوزيب بوريل يدافع عن الأمين العام للأمم المتحدة

وأضاف جوزيب بوريل:" علينا أن نتذكر أن مجلس الأمن هو الذي يقرر بشأن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وليس الأمين العام".

وفي وقت سابق طالب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بسحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان.

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