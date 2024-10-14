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صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 20 بلدة بشمال إسرائيل - أخبار كلمتك

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صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 20 بلدة بشمال إسرائيل - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 20 بلدة بشمال إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:42 مساءً -  أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بأن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 20 بلدة ومدينة بالجليل شمالي إسرائيل.

صافرات الإنذار تدوي في أكثر من ٢٠ بلدة شمال إسرائيل 

 وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن هناك إصابات مباشرة في منطقة كرمئيل وسقوط شظايا صاروخ على سيارة.

في حين أكدت قناة الجزيرة، أن هناك انفجارات جراء إطلاق صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية بالقطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن دوي انفجارات في منطقة نتانيا والشارون وسط إسرائيل، وذلك بعد أقل من ساعة من إعلان حزب الله اللبناني استهداف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ. 

استهداف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ

 وفي المقابل  أعلن "حزب الله" أنه استهدف عدة تجمعات للجيش الإسرائيلي بمواقع مختلفة، وأنه تصدى لمحاولة قوة إسرائيلية التسلل إلى الأراضي اللبنانية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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