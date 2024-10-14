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إسرائيل تزعم اغتيال قيادي كبير في حزب الله بغارة جوية - أخبار كلمتك

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إسرائيل تزعم اغتيال قيادي كبير في حزب الله بغارة جوية - أخبار كلمتك

إسرائيل تزعم اغتيال قيادي كبير في حزب الله بغارة جوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:26 مساءً -  زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي،  اليوم الإثنين، القضاء على مسئول الصواريخ المضادة للمدرعات في قوة الرضوان التابعة لحزب الله بغارة جوية.

 

القضاء على مسئول الصواريخ المضادة للمدرعات

 وأوضح الجيش في بيان أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت منطقة النبطية بلبنان، ما أدى إلى اغتيال محمد كمال نعيم، قائد المنظومة الصاروخية المضادة للدبابات في وحدة الرضوان التابعة لتنظيم حزب الله".

وقال في  البيان إن نعيم كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ العديد من المؤامرات الإرهابية، بما في ذلك إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على العمق الإسرائيلي.

وأطلق حزب الله، خلال الساعات الماضية، صواريخ على شمال ووسط البلاد، تم اعتراض بعضها، وسقط الباقي في مناطق مفتوحة،  ولم تقع إصابات.

كما أعلن جيش الاحتلال عن شن طائراته الحربية غارات على منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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