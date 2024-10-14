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أمريكي وبريطاني وتركي، 3 علماء يتقاسمون جائزة نوبل في الاقتصاد - أخبار كلمتك

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أمريكي وبريطاني وتركي، 3 علماء يتقاسمون جائزة نوبل في الاقتصاد - أخبار كلمتك

أمريكي وبريطاني وتركي، 3 علماء يتقاسمون جائزة نوبل في الاقتصاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:08 مساءً -  منحت جائزة "نوبل" في الاقتصاد لثلاثة خبراء لأبحاثهم في مجال انعدام المساواة في توزيع الثروات بين الدول، وجاء ذلك وفقا لما أعلنته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الإثنين.

 

جائزة نوبل في الاقتصاد

 وقالت لجنة "نوبل" إن الثلاثي حصل على الجائزة "لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار"، وقد ساعدت دراسات الخبراء في تسليط الضوء على أهمية المؤسسات الاجتماعية للدولة، وسيادة القانون في تعزيز مستوى رفاهية مواطنيها.

 

 جنسيات الفائزين بنوبل للاقتصاد

 والعلماء الثلاثة الحاصلون على جائزة نوبل 2024 هم: الأمريكي من أصل تركي دارون عجم أوغلو الأستاذ بمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، ولد عام 1967 في اسطنبول بتركيا.

وسيمون جونسون الأستاذ بمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، ولد عام 1963 في شيفلد بالمملكة المتحدة، وجيمس إيه روبنسون الأستاذ بجامعة شيكاغو، ولد عام 1960 في الولايات المتحدة.

ومثل سائر جوائز "نوبل" ترفق الجائزة بمكافأة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، يتم تقاسمها في حالة وجود أكثر من فائز، وهي أعلى قيمة اسمية (بالعملة السويدية) في تاريخ الجائزة الممتد لأكثر من قرن.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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