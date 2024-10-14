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وزير الخارجية الإيراني يعلن توقف المباحثات مع واشنطن - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية الإيراني يعلن توقف المباحثات مع واشنطن - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الإيراني يعلن توقف المباحثات مع واشنطن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:52 مساءً - أعلن عباس عراقجي وزير  الخارجية  الإيراني، اليوم الإثنين، توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن في ظل التوتر الإقليمي، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية في نبأ عاجل.

 إيران توقف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن

وأوضح  وزير الخارجية الإيراني  ان إيران مستعدة بشكل كامل لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، مشيرا إلى ان المنطقة تشهد ظروفا خطرة ومن الممكن أن تكون على شفا معارك واسعة.


وأضاف ان الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لمنع وقوع أزمات كبيرة في المنطقة وتجنب التصعيد والحروب.

وزعم  جهاز الأمن الداخلي والشرطة في إسرائيل، في وقت سابق اليوم الإثنين، اعتقال شخصين لقيامهما بسلسلة من أعمال التخريب لصالح إيران والتخطيط لقتل شخصية إسرائيلية بارزة.

 اعتقال إسرائيليين لقيامهما بسلسلة من أعمال التخريب لصالح إيران

 وبحسب شبكة  “سكاي نيوز”، أفاد بيان مشترك "باقتراب مواطن إسرائيلي تم تحديده باسم فلاديسلاف فيكتورسون (30 عاما) من إيراني تم تحديده باسم ماري هوسي".

 

رش كتابات استفزازية علي الجدران 


وأضاف البيان: "قام فيكتورسون بتجنيد شريكته البالغة من العمر 18 عاما  آنا بيرنشتاين، وارتكب الاثنان أعمال تخريب مختلفة بما في ذلك رش كتابات استفزازية على الجدران ووضع ملصقات، وإشعال النار في السيارات بالقرب من حديقة ياركون في تل أبيب، وإشعال الحرائق في الغابات المحلية بناء على طلب هوسي، الذي أعطاهم تعليمات باللغة العبرية".

وصور الاثنان بعض الأفعال وحصلا على 5000 دولار.

وقال البيان إنه طُلب منهما بعد ذلك قتل شخصية إسرائيلية بارزة بإلقاء قنبلة يدوية على منزلها، وأن الاثنين وافقا على القيام بذلك وكانا يحاولان شراء أسلحة، ولم يتم تسمية الهدف في البيان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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