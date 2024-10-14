جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعترضنا مسيرتين من سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:36 مساءً - أعلن جيش الاحتلال، في بيان اليوم الإثنين، أنه اعترض مسيرتين أطلقتا من سوريا باتجاه إسرائيل قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتصدى لمسيرات قادمة من سوريا

ويوم الجمعة الماضية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انفجار مسيرة قادمة من سوريا في مرتفعات الجولان الشمالية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: «اخترقت طائرة مسيرة بدون طيار الأجواء الإسرائيلية، قادمة من سوريا، وسقطت في منطقة مفتوحة شمال هضبة الجولان».

وأضاف البيان: «لم تسجل أي إصابات، وتم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة».

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